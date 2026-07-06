Người dân phường Bình Quới làm thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư

Không cần đến trụ sở UBND phường, người dân phường Bình Quới (TPHCM) có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư vào buổi tối.

Người dân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động

Tối 6-7, phường Bình Quới ra mắt mô hình “Điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến” tại địa bàn khu dân cư.

Theo đó, 2 điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến đặt tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường (số 20 Thanh Đa) và trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường (số 311 Bình Quới).

2 điểm truy cập này sẽ phục vụ toàn bộ người dân trên địa bàn phường vào các tối thứ hai, tư và sáu, từ 18 giờ đến 20 giờ.

Tại đây, người dân được trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu: tài khoản VNeID; dịch vụ trên VssID, eTax Mobile; thanh toán không dùng tiền mặt.

Các cán bộ đồng thời hỗ trợ người dân nộp 17 thủ tục hành chính thiết yếu trực tuyến ngay tại khu dân cư (với nhiều lĩnh vực như hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội, cư trú...).

Trao quyết định thành lập Tổ địa bàn hỗ trợ số phường Bình Quới

Theo đồng chí Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới, mô hình nhằm đưa dịch vụ công gần hơn với người dân, đặc biệt là người lao động bận rộn, người cao tuổi và yếu thế ngay tại khu dân cư.

Tổ địa bàn số hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động

Thông qua mô hình, phường mong muốn hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Từ đó, giảm thời gian và chi phí cho người dân, đồng thời lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” sâu rộng trong cộng đồng.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại điểm truy cập số ngay khi ra mắt

THÁI PHƯƠNG