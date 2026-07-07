Nâng cấp đoạn đường lên hải đăng Vũng Tàu

Công trình dự kiến hoàn thành sau 6 tháng, góp phần phục vụ du lịch tại địa phương, nhất là khu vực Núi Nhỏ (phường Vũng Tàu, TPHCM).

Ngày 7-7, phường Vũng Tàu triển khai thi công “Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đầu tuyến đường Hải Đăng”. Đây là tuyến giao thông quan trọng dẫn lên khu vực di tích hải đăng Vũng Tàu, nhưng mặt đường hẹp, thường xảy ra ùn tắc cục bộ vì lưu lượng phương tiện tăng cao vào các dịp cuối tuần và lễ, tết.

Tuyến đường được cải tạo bắt đầu từ giao lộ đường Hạ Long đến đoạn đường lên Núi Nhỏ dài khoảng 220m, rộng 11m, gồm hai làn xe, vỉa hè hai bên cùng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, ống kỹ thuật, biển báo giao thông và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư gần 28 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Các phương tiện thi công cơ giới thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai dự án. Ảnh: QUANG VŨ

Công trình khi hoàn thành, đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ tại khu vực chân Núi Nhỏ hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách lưu thông. Công trình cũng nhằm đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương.

QUANG VŨ