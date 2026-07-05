Lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Mô hình gồm hơn 500 đầu sách, 56 hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Điểm nhấn là 11 bức tranh về Bác do chính học sinh Trường mầm non Sen Hồng thực hiện.
* Cùng ngày, Đảng ủy phường Bình Tân (TPHCM) ra mắt "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH sản xuất thương mại mậu dịch Mỹ Nga.
Điểm nhấn của không gian là khu vực sách, tư liệu về Bác được tích hợp mã QR để người lao động dễ dàng tiếp cận.
Sau khi đưa vào hoạt động, nơi đây sẽ là địa điểm sinh hoạt của Chi bộ, Công đoàn và phục vụ các hoạt động tuyên dương, giáo dục truyền thống.
Thông qua mô hình, các địa phương kỳ vọng xây dựng không gian giáo dục trực quan, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, giáo dục truyền thống và lan tỏa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.