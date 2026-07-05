Sôi nổi các hoạt động thể thao gắn với an sinh xã hội

Ngày 5-7, phường Bình Tiên (TPHCM) tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành phường Bình Tiên lần thứ I - năm 2026, với chủ đề “Bình Tiên - Nghĩa tình và Phát triển”, thu hút hơn 1.000 vận động viên đi bộ đồng hành.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Chương trình nhằm chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 1 năm thành lập phường và hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Chương trình thu hút hơn 1.000 vận động viên đi bộ đồng hành

Thông qua chương trình, phường Bình Tiên vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc. Đến thời điểm tổ chức, phường đã tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng.

Dịp này, phường Bình Tiên trao biểu trưng sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình quân - dân cho 4 hộ dân; trao tặng 15 thẻ bảo hiểm y tế và 18 phương tiện sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung trao tặng thẻ bảo hiểm y tế đến các hộ dân

Từ nguồn kinh phí vận động được, phường Bình Tiên dự kiến trao 206 suất học bổng cho học sinh, sinh viên; sửa chữa 7 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình quân - dân; trao 68 thẻ bảo hiểm y tế và 400 suất dinh dưỡng cho hộ dân trên địa bàn.

Phường Bình Tiên trao tặng 8 phương tiện sinh kế cho người dân

Sau nghi thức xuất phát, hơn 1.000 vận động viên đi bộ theo lộ trình từ trụ sở UBND phường qua các tuyến đường Cao Văn Lầu, Võ Văn Kiệt, Gia Phú, Mai Xuân Thưởng, Bãi Sậy và về đích tại Công viên Lê Lợi.

Chương trình đi bộ nhằm chung tay chăm lo an sinh xã hội tại phường Bình Tiên

* Cùng ngày, phường Tân Mỹ tổ chức Giải chạy Việt dã “Vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Lan tỏa sức khỏe - Đồng hành an sinh”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Mỹ Nguyễn Dũng Hùng phất cờ xuất phát



Giải chạy thu hút hơn 2.000 người tham dự, gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể, vận động viên và đông đảo người dân.

Sự kiện thu hút hơn 2.000 người tham dự

Phát biểu khai mạc giải chạy, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ Nguyễn Trường Giang cho biết, giải chạy vừa là hoạt động rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống tích cực, vừa góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Dịp này, nhà tài trợ chính của giải chạy trao kinh phí 50 triệu đồng cho Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Mỹ góp phần chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn.

Các vận động viên đạt giải cao tại giải chạy

Nằm trong chuỗi hoạt động, phường Tân Mỹ cũng tổ chức sự kiện “Võ đài du lịch MAD7 phường Tân Mỹ năm 2026” với chủ đề “Bản lĩnh Võ Việt - Lan tỏa Tân Mỹ”.

Chương trình gồm 7 trận đấu chuyên nghiệp thuộc bộ môn Muay và Kun Khmer, là điểm nhấn văn hóa - thể thao độc đáo. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, đồng thời quảng bá hình ảnh phường Tân Mỹ năng động, phát triển.

THU HOÀI