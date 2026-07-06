Cử tri mong sớm triển khai các dự án treo kéo dài

Chiều 6-7, tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu số 11 HĐND TPHCM, nhiều cử tri khu vực phía Đông thành phố kiến nghị sớm tháo gỡ các dự án treo kéo dài, đẩy nhanh bồi thường, đầu tư hạ tầng và giải quyết dứt điểm những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tổ đại biểu (ĐB) số 11 HĐND TPHCM gồm các ĐB: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, đã tiếp xúc cử tri tại phường Phú Mỹ và kết nối trực tuyến với các điểm cầu phường Tân Phước, Tân Hải, Tân Thành, Long Hương, Bà Rịa cùng các xã Châu Đức, Châu Pha và Long Sơn.

Các đại biểu HĐND TPHCM tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Tại phường Phú Mỹ, cử tri Lê Văn Hưởng kiến nghị tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trong khu dân cư, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trả lời kiến nghị của người dân bằng văn bản thay vì chỉ trả lời miệng. Cử tri Huỳnh Ngọc Hoàng mong sớm đầu tư tuyến đường nối chợ Ngọc Hà - Bãi Cát - Phú Hà và khắc phục tình trạng thiếu đèn chiếu sáng tại đô thị Mỹ Xuân.

Nhiều cử tri cũng đề nghị sớm tháo gỡ quy hoạch treo, đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Cử tri phường Phú Mỹ kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch treo

Tại điểm cầu phường Tân Phước, cử tri Huỳnh Thị Huệ tiếp tục kiến nghị giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất thuộc dự án Nhà máy đóng tàu Ba Son. Theo bà Huệ, quyết định thu hồi đã có từ năm 2011 nhưng sau 15 năm quyền lợi của gia đình vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó, cử tri phường Bà Rịa đề nghị thông tin rõ tiến độ đầu tư cơ sở y tế tại khu Bệnh viện Bà Rịa cũ và việc chuyển đổi khu trung tâm hành chính cũ thành trường học.

Cử tri phường Phú Mỹ kiến nghị các vấn đề về hạ tầng giao thông

Tại buổi tiếp xúc, Tổ ĐB HĐND TPHCM đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, nhân rộng mô hình "Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói" của phường Phú Mỹ. UBND các xã, phường cũng trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri, không đùn đẩy trách nhiệm. Những nội dung thuộc thẩm quyền cấp thành phố sẽ được tổng hợp để các sở, ngành trả lời bằng văn bản.

TRÚC GIANG