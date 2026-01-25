Phường Hòa Hưng (TPHCM) tổng kết Hội thi TDTT cụm trường học

Ngày 25-1, UBND phường Hòa Hưng (TPHCM) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Thể dục thể thao (TDTT) cụm trường học phường Hòa Hưng năm học 2025 – 2026.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: TK

Hội thi TDTT cụm trường học diễn ra từ ngày 10 đến 25-1 với 11 môn thi đấu, thu hút các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập, ngoài công lập trên địa bàn phường tham gia tranh tài.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc ở các môn thi đấu như: cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, điền kinh, bóng rổ, bóng ném, bóng chuyền, bóng đá, kéo co.

Các VĐV tham gia tranh tài ở Hội thi TDTT nhận giải

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng Phan Tấn Phúc cho biết: Hoạt động TDTT học đường có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng sống và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tại buổi lễ, ông Phan Tấn Phúc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trường học, đội ngũ giáo viên và học sinh đã tích cực tham gia, góp phần tổ chức thành công hội thi.

NGUYỄN ANH