Sức sống cơ sở

Phường Hòa Hưng (TPHCM) tổng kết Hội thi TDTT cụm trường học

SGGPO

Ngày 25-1, UBND phường Hòa Hưng (TPHCM) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Thể dục thể thao (TDTT) cụm trường học phường Hòa Hưng năm học 2025 – 2026.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: TK
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: TK

Hội thi TDTT cụm trường học diễn ra từ ngày 10 đến 25-1 với 11 môn thi đấu, thu hút các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập, ngoài công lập trên địa bàn phường tham gia tranh tài.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc ở các môn thi đấu như: cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, điền kinh, bóng rổ, bóng ném, bóng chuyền, bóng đá, kéo co.

1000027962.jpg
Các VĐV tham gia tranh tài ở Hội thi TDTT nhận giải

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng Phan Tấn Phúc cho biết: Hoạt động TDTT học đường có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng sống và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tại buổi lễ, ông Phan Tấn Phúc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trường học, đội ngũ giáo viên và học sinh đã tích cực tham gia, góp phần tổ chức thành công hội thi.

Tin liên quan
NGUYỄN ANH

Từ khóa

Thể thao TPHCM Phường Hòa Hưng Hội thị TDTT Thể thao học đường

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn