Văn hóa

Phường Lái Thiêu khai mạc Tuần lễ văn hóa, ẩm thực, mua sắm

SGGPO

Tối 24-6, UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức khai mạc Tuần lễ văn hóa, ẩm thực, mua sắm với chủ đề “Lái Thiêu kết nối và phát triển” năm 2026.

Video: Khai mạc Tuần lễ văn hóa, ẩm thực, mua sắm tại phường Lái Thiêu

Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; lãnh đạo phường Lái Thiêu cùng đông đảo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị đồng hành và người dân địa phương.

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Đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thế Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ, cho biết sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển thương mại - dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tạo không gian kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

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Người dân hào hứng xem chương trình khai mạc

Lái Thiêu có bề dày văn hóa, lịch sử, sở hữu nhiều sản phẩm đặc trưng, làng nghề truyền thống và giá trị ẩm thực phong phú.

Những năm qua, kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; các hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng sôi động.

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Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Trần Thế Phong phát biểu khai mạc Tuần lễ văn hóa, ẩm thực, mua sắm

Tuần lễ văn hóa, ẩm thực, mua sắm quy tụ hàng chục gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Thông qua tuần lễ nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của vùng đất Lái Thiêu; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp gỡ, kết nối, mở rộng hợp tác và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

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Tại lễ khai mạc, ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn

Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách được tham quan không gian văn hóa - nghệ thuật, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, khu ẩm thực truyền thống, khu mua sắm và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng.

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Nghi thức cắt băng khánh thành, khai mạc tuần lễ

Dịp này, ban tổ chức đã tri ân các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình; trao tặng nhiều phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

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Sau lễ khai mạc, lãnh đạo phường tham quan các gian hàng ẩm thực, mua sắm

Tuần lễ văn hóa, ẩm thực, mua sắm “Lái Thiêu kết nối và phát triển” mở cửa phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 30-6.

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Sự kiện diễn ra từ ngày 24-6 đến hết ngày 30-6
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