Phường Lái Thiêu thực hiện nhiệm vụ quý 1-2026 đạt nhiều kết quả tích cực

Ngày 10-4, Đảng bộ phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1-2026 và đề ra phương hướng thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong quý 1-2026 Đảng bộ phường Lái Thiêu đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đẩy mạnh phát triển kinh tế dịch vụ, xây dựng mô hình du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng đời sống người dân và xây dựng chính quyền số, hướng tới đô thị văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu nhấn mạnh, thời gian tới phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng dịch vụ số trong đời sống.

Cùng với đó là nghiên cứu, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp phù hợp đối với lực lượng người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đặc thù của địa phương.

Dịp này, Đảng ủy phường công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường với 31 đảng viên.

