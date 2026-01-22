Sức sống cơ sở

Phường Long Phước: Nhiều chương trình giảm giá tại Hội hoa xuân

SGGPO

Ngày 22-1, UBND phường Long Phước (TPHCM) tổ chức họp báo công bố kế hoạch Hội hoa xuân Bính Ngọ với chủ đề "Xuân Rộn Rã – Tết Đoàn Viên".

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 7-2 đến 16-2-2026 (từ 20 đến 29 tháng Chạp) tại tuyến đường B1 – A7, Khu đô thị Đông Tăng Long

Dự kiến sẽ có hơn 200 gian hàng tham gia. Điểm nhấn của Hội hoa xuân là chương trình là kích cầu mua sắm nông sản địa phương. Cụ thể, BTC giảm giá thuê gian hàng lên đến 60% để hỗ trợ các nhà vườn và hộ kinh doanh trong giai đoạn cao điểm.

Ông Trần Duy Long – Phó Chủ tịch UBND phường Long Phước, Trưởng BTC cho biết, địa phương đang phát động mỗi gia đình mua ít nhất một cặp cây kiểng chưng Tết với mức giá được hỗ trợ giảm từ 20% đến 50%. Ngoài ra, bà con khi đến tham quan, mua sắm còn có cơ hội nhận phiếu giảm giá từ 20.000 đến 30.000 đồng từ các đơn vị đồng hành. Đây là nỗ lực nhằm giúp bà con vừa có cây đẹp chơi Tết, vừa góp phần tiêu thụ nông sản địa phương.

lp2.png
Ông Trần Duy Long – Phó Chủ tịch UBND phường Long Phước, Trưởng BTC

Dịp này BTC còn bố trí nơi khu vực thi nấu bánh chưng với sự tham gia của 40 đội thi, mỗi đội nấu 10 cặp. Toàn bộ số bánh này sẽ trao tặng các hộ khó khăn, hộ nghèo và các gia đình chính sách trên địa bàn phường. Giá trị mỗi chiếc bánh tuy không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, với mong muốn mang lại một cái Tết ấm áp, đủ đầy cho mọi nhà.

lp0.png
Phóng viên báo SGGP đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Hội hoa xuân phường Long Phước 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian văn hóa văn minh, thân thiện, nơi mỗi người dân không chỉ đến để sắm Tết mà còn để sẻ chia tinh thần đoàn viên, tương thân tương ái.

TAM NGUYÊN

Ông Trần Duy Long phường Long Phước hội hoa xuân cây kiểng gói bánh chưng

