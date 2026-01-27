Phường Phú Lợi: Trao Huân chương Lao động, Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Sáng 27-1, phường Phú Lợi (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) trao Huân chương Lao động, Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn phường.

Tham dự chương trình họp mặt có đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ TPHCM; nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường Phú Lợi.

Quang cảnh họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại phường Phú Lợi

Lãnh đạo HĐND TPHCM trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và ông Phan Công Khanh - Chủ tịch UBND phường Phú Lợi

Hai cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đại diện lãnh đạo HĐND TPHCM, lãnh đạo phường Phú Lợi đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân là bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Lợi và ông Phan Công Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương trước và sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo phường Phú Lợi trao Huy hiệu đảng cho các đảng viên

Dịp này, lãnh đạo phường Phú Lợi cũng đã khen thưởng 15 tổ chức Đảng, 83 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; trao tặng Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 46 đảng viên.

