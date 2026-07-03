Phường Phú Mỹ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công

Ngày 3-7, Đảng ủy phường Phú Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 6, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến hết tháng 6-2026, phường có 18/47 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt tiến độ, chiếm 38,3%;

Về tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 461,968 tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm. Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp đạt 4,934 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán; tổng chi ngân sách đạt 242,443 tỷ đồng, tương đương 42,2% kế hoạch.

Đáng chú ý, phường đang quản lý 115 dự án đầu tư công với tổng vốn bố trí hơn 647 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 30-6, các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương mới giải ngân 73,297 tỷ đồng, đạt 12,95% kế hoạch.

Đồng chí Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ phát biểu tại hội nghị

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 5.526 hồ sơ, giải quyết 5.506 hồ sơ, trong đó 99,6% được xử lý đúng và trước hạn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy phường Phú Mỹ xác định tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tin liên quan Phường Rạch Dừa và xã Ngãi Giao tư vấn sức khỏe, trao quà an sinh

TRÚC GIANG