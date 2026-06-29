Phường Rạch Dừa và xã Ngãi Giao tư vấn sức khỏe, trao quà an sinh

Ngày 29-6, gần 150 người cao tuổi trên địa bàn phường Rạch Dừa (TPHCM) tham gia chương trình “Vui khỏe mỗi ngày” với chủ đề “Chủ động phòng ngừa bệnh lý cơ xương khớp và tim mạch cho người cao tuổi”.

Chương trình do MTTQ phường Rạch Dừa phối hợp Tạp chí Khoa học phổ thông tổ chức. Tại chương trình, các bác sĩ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận cung cấp những kiến thức về nhận biết sớm, phòng ngừa các bệnh lý tim mạch, cơ xương khớp và hướng dẫn người cao tuổi thực hành lối sống khoa học để bảo vệ sức khỏe.

Các đại biểu người cao tuổi tham dự chương trình

Trong phần giao lưu của chương trình, nhiều thắc mắc về bệnh tim mạch, đau nhức xương khớp, chế độ dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi đã được các thầy thuốc trao đổi, giải đáp, tư vấn trực tiếp, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh trong cộng đồng.

Người cao tuổi ở phường Rạch Dừa trao đổi về sức khỏe với các thầy thuốc tại chương trình

* Cùng ngày, UBMTTQ xã Ngãi Giao phối hợp chùa Chánh Thiên (TPHCM) trao 150 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao 150 phần quà cho các gia đình khó khăn tại xã Ngãi Giao

Các hoạt động chăm lo sức khỏe, hỗ trợ đời sống người dân khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái... là những việc làm thiết thực chào mừng 50 năm Ngày TP Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TRÚC GIANG