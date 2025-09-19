Xã hội

Phường Phú Thọ tổ chức “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn”

Chiều 19-9, tại chùa Phú Thọ, phường Phú Thọ (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ tổ chức “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn”, hưởng ứng đợt cao điểm chăm lo các gia đình chính sách, hộ đồng bào Hoa có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025.

Lãnh đạo phường Phú Thọ tặng quà hộ có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo phường Phú Thọ tặng quà hộ có hoàn cảnh khó khăn

“Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” được tổ chức tại khu phố 25, địa bàn chiếm hơn 60% đồng bào Hoa sinh sống, trong đó có nhiều hộ dân thuộc diện cận nghèo, người tàn tật, già yếu, neo đơn không nơi nương tựa. Bằng nhiều nguồn lực, sự sẻ chia của cộng đồng, những nhà hảo tâm đã mang đến những phần quà nghĩa tình, thể hiện tinh thần chung sức, chung lòng xây dựng thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Ban tổ chức Ngày hội đã trao 150 phần quà (mỗi phần trị giá 350 ngàn đồng), 50 phần sữa hộp tặng người già yếu và 3 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ Đoàn Thị Thanh Thủy cho biết, “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn” được tổ chức từ ngày 25-8 đến ngày 20-11-2025, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-10-1930 - 18-10-2025) với nhiều hoạt động diễn ra tại các khu phố trong phường. Trong đó, trọng tâm của đợt cao điểm là Ngày hội “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất (2025-2030) và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, chăm lo cho hơn 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí khoảng 500 triệu đồng.

Ngay hoi - 1.jpg
Tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó, học giỏi
Ngay hoi - 3.jpg
Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn tặng quà hộ đồng bào Hoa khó khăn
HOÀI NAM

