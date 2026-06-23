Phường Phú Thuận khởi công xây dựng các tuyến đường N1, D7 và N4, D2

Sáng 23-6, phường Phú Thuận (TPHCM) tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường N1, D7 và tuyến đường N4, D2, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

Công trình được khởi công nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026); đồng thời đánh dấu 1 năm thành lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Phú Thuận.

Nghi thức khởi công xây dựng tuyến đường N1, D7

Theo đó, tuyến đường N1, D7 và tuyến đường N4, D2 là trục kết nối với các dự án của một số doanh nghiệp trên địa bàn phường; đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực và tăng cường khả năng kết nối giữa các tuyến đường hiện hữu.

Nghi thức khởi công tuyến đường N4, D2

Cùng với đó, công trình tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và từng bước chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo phường Phú Thuận trao thư cảm ơn đến các doanh nghiệp tham gia đầu tư

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, công trình được thực hiện từ nguồn vốn đóng góp của các doanh nghiệp; thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của địa phương.

THU HOÀI