Phường Phú Thuận (TPHCM) trao xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Các đơn vị đã trao tặng 20 xe đạp và 130 ba lô mới cho các em học sinh ở phường Phú Thuận có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị quà tặng gần 100 triệu đồng.

Ngày 11-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận (TPHCM) tổ chức chương trình tài trợ giáo dục “Tiếp sức học sinh vượt khó – Vui bước đến trường”. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các em học sinh vui mừng được nhận xe đạp tại chương trình "Tiếp sức học sinh vượt khó - Vui bước đến trường"

Trong số các em được nhận hỗ trợ dịp này, em Hiền và Thiện, hiện đang sinh hoạt, học tập tại chùa Tam Bửu, là những trường hợp đặc biệt. Cả hai đều mồ côi, được nuôi dưỡng, chăm sóc tại chùa Tam Bửu. Dù thiếu thốn về vật chất và tình thương gia đình, Hiền và Thiện luôn nỗ lực vươn lên, chăm chỉ học tập, sống chan hòa và lễ phép với mọi người. Khi được nhận chiếc xe đạp mới, cả hai em đều không giấu được niềm vui.

20 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Hiền chia sẻ: “Từ nay con có thể tự đi học mà không làm phiền thầy và các cô chú trong chùa nữa. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người". Còn em Thiện nói sẽ dùng chiếc xe để chở các em nhỏ trong chùa đến lớp học.

Với các em học sinh, món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là niềm tin, là sự khích lệ để tiếp tục vững bước trên hành trình trưởng thành.

MỸ DUYÊN