Phường Rạch Dừa phát triển kinh tế theo hướng ven biển

Sáng 11-8, Đảng bộ phường Rạch Dừa, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu tặng hoa của Thành ủy TPHCM chúc mừng Đại hội phường Rạch Dừa

Phường Rạch Dừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Thắng Nhất, phường 10 và phường Rạch Dừa với diện tích tự nhiên 19,7km2, dân số 76.281 người. Đảng bộ phường Rạch Dừa có 62 tổ chức Đảng với 3.057 đảng viên, trong đó 2.995 đảng viên chính thức, 62 đảng viên dự bị.

Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Rạch Dừa đề ra 3 khâu đột phá, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm trên 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng phát triển khu đô thị vệ tinh hiện đại gắn với các dự án phát triển hạ tầng vùng và liên kết vùng; công tác quản lý trật tự đô thị được kiểm soát tốt, với định hướng thúc đẩy biệt thự, chung cư cao tầng theo mô hình đô thị sáng-xanh-sạch.

Đồng thời, thúc đẩy thu hút đầu tư các dự án du lịch biển nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái sông Dinh, với nhiệm vụ trọng tâm đưa vào hoạt động khu kinh tế đêm, khu chung cư nhà ở xã hội 4,07ha, đường Bùi Thiện Ngộ nối dài đến đường 3-2 (thông tuyến đường ngang nối từ khu công nghiệp Đông Xuyên đến đường 30-4, đường 2-9, đường 3-2 ra đến bãi biển Chí Linh).

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Trọng Hiếu nhấn mạnh, phường Rạch Dừa giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế theo hướng ven biển. Bên cạnh những kết quả đạt được, phường cần khắc phục các hạn chế về trật tự xây dựng và quản lý đất đai, quy hoạch, y tế giáo dục và cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, phường cần tập trung làm rõ các danh mục, dự án kêu gọi đầu tư và kế hoạch đầu tư công. Đặc biệt, phường Rạch Dừa phải rà soát quy hoạch để tạo không gian phát triển mới và thực hiện việc cải cách mãnh mẽ các thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Đồng thời, có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trên tinh thần gần dân, sát dân, thực hiện tốt công tác dân vận, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị và chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phường cần nhanh chóng thực hiện chương trình hành động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả.

PHÚ NGÂN - MẠNH THẮNG