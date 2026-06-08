Sức sống cơ sở

Phường Rạch Dừa phổ biến chủ trương sắp xếp khu phố

SGGPO

Chiều 8-6, UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp khu phố và kết thúc hoạt động mô hình Tổ dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về chủ trương của Trung ương và TPHCM về việc sắp xếp khu phố theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

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Các đại biểu tìm hiểu thông tin tại hội nghị quán triệt

Phường Rạch Dừa hiện có 25 khu phố với 22.971 hộ dân. Dự kiến sau khi sắp xếp, có 8 khu phố được giữ nguyên, các khu phố có quy mô nhỏ được sáp nhập, còn lại tổng cộng 22 khu phố.

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Đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa thông tin về chủ trương sắp xếp lại khu phố

Theo kế hoạch, phường sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với phương án sắp xếp khu phố từ ngày 13 đến 18-6. Dự kiến đến ngày ngày 30-6 sẽ kết thúc hoạt động mô hình Tổ dân cư.

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NGUYỄN NAM

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UBND phường Rạch Dừa Rạch Dừa Trần Anh Tuấn Khu phố Tinh gọn Trình duyệt Chia tách Toàn cục Tổ phó Tự quản

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