Xã Long Sơn phải “đi trước một bước” về quy hoạch, mở hướng đô thị sinh thái

Chiều 8-5, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Sơn nhằm nghe báo cáo tình hình địa phương và cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất của xã.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Theo Đảng ủy xã Long Sơn, quý 1-2026, địa phương ghi nhận tổng doanh thu các ngành kinh tế đạt khoảng 758 tỷ đồng, bằng hơn 26% kế hoạch năm. Giai đoạn 2026 - 2030, xã có 11 dự án đầu tư công trung hạn với tổng vốn hơn 540 tỷ đồng, hiện đã phê duyệt chủ trương 10 dự án.

Lãnh đạo xã Long Sơn kiến nghị lãnh đạo TPHCM xem xét hướng xử lý quyết định thu hồi hơn 1.346ha đất để thực hiện Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn được ban hành từ năm 2009 nhưng đến nay chưa triển khai đúng tiến độ, ảnh hưởng quyền lợi người dân trong khu vực quy hoạch.

Địa phương cũng kiến nghị UBND TPHCM sớm thống nhất phương án xử lý các khu đất lâm nghiệp, khu đất 390ha liên quan Xí nghiệp Liên doanh nuôi trồng thủy sản Vũng Tàu trước đây và khu đất 300ha của Tập đoàn Simex tại Gò Găng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác bồi thường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai.

Liên quan lĩnh vực thủy sản, xã Long Sơn đề xuất cho phép thực hiện thủ tục thuê đất mặt nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè mà không phải đấu giá; kiến nghị sớm xây dựng lại quy hoạch vùng nuôi thủy sản sau khi các quy hoạch cũ hết hiệu lực.

Địa phương cũng đề xuất đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận đoạn quanh núi Nứa; công viên hồ Mang Cá và tuyến đường vào nhà máy nhiệt điện LNG.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành TPHCM đã trao đổi, hướng dẫn và ghi nhận nhiều kiến nghị của địa phương để tiếp tục phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong quý I-2026; đồng thời phân tích, xã Long Sơn có nhiều dư địa phát triển nhưng phải đi đúng định hướng, làm nhanh và làm chắc trong giai đoạn còn lại của năm 2026.

Nhấn mạnh xã Long Sơn được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, dịch vụ, du lịch chất lượng cao gắn với rừng ngập mặn, sông biển và một phần khu công nghiệp, ưu tiên khu công nghiệp thu hút lao động chất lượng cao, kinh tế số, đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu xã khẩn trương rà soát, lập lại 2 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh nêu rõ, cần rà soát lại toàn bộ định hướng cảng cá, cảng biển, kho xăng dầu theo hướng phù hợp thực tế; đặc biệt không bố trí các công trình không còn nhu cầu trong định hướng phát triển mới. Khu công nghiệp phải được xem xét lại quy mô, chức năng, nếu không gắn với lọc hóa dầu thì cần thu hẹp, chuyển sang dịch vụ và công nghệ cao.

Về hạ tầng, đồng chí thống nhất đẩy nhanh các dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, đường ven núi Nứa, công viên hồ Mang Cá; đồng thời chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và triển khai dự án theo hình thức đấu giá, xã hội hóa.

Đồng chí Võ Văn Minh lưu ý cách làm phải theo hướng “quy hoạch đi trước - đầu tư theo sau”, tránh xử lý manh mún. Các sở ngành được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời kiến nghị của địa phương để xã Long Sơn phát triển đúng tầm, bền vững.

TRÚC GIANG - NGUYỄN NAM