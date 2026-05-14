Ngày 14-5, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, phường Hòa Bình (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) và trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5-2026.

Dự buổi lễ tại phường Tăng Nhơn Phú có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao niên. Ảnh: NGỌC THÚY

Đợt này, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú có 61 đảng viên cao tuổi Đảng được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận 50 năm tuổi Đảng.

Cùng với đó, nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có 12 đồng chí; nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 20 đồng chí và 7 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng đảng viên cao niên nhận trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: NGỌC THÚY

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng khẳng định, việc được nhận Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự của cá nhân các đảng viên cao niên và cũng là niềm tự hào của toàn Đảng bộ phường.

Đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng tin tưởng mỗi đảng viên tiếp tục là những tấm gương để thế hệ tiếp nối noi theo; đồng thời trong điều kiện của mình, tiếp tục góp ý với địa phương để cùng xây dựng địa phương, thành phố ngày càng phát triển.

Đến dự buổi lễ tại phường Hòa Bình có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Huỳnh Kim Tuấn.

Đồng chí Tăng Hữu Phong (thứ ba từ phải qua), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và đồng chí Huỳnh Kim Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường trao Huy hiệu Đảng đến các Đảng viên

Lãnh đạo phường Hòa Bình cho biết, 5 tháng đầu năm 2026, phường đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và chăm lo đời sống nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thời gian tới, Đảng bộ phường xác định tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính.

Dịp này, Đảng bộ phường Hòa Bình có 25 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 11 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

