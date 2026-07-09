Phường Sài Gòn ra mắt công trình chung cư xanh - sạch - an toàn

Ngày 9-7, tại chung cư số 14 đường Tôn Thất Đạm, khu phố 9, phường Sài Gòn (TPHCM) ra mắt công trình “Vì chung cư xanh - sạch - an toàn” với thông điệp hoạt động bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Với công trình này, địa phương kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức người dân trong tham gia xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và cũng là nền tảng để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Dịp này, phường sẽ tiến hành sơn sửa các khu vực sinh hoạt chung; chỉnh trang, bó gọn hệ thống dây điện; tăng cường mảng xanh; sắp xếp khu vực để xe gọn gàng; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn trong khu dân cư.

Ông Trần Công Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn chia sẻ thông tin tại chương trình. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trần Công Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn nhấn mạnh, mô hình “Chung cư xanh - sạch - an toàn” không chỉ là việc chỉnh trang đơn thuần mà còn là cuộc vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và giàu tính cộng đồng. Điều quan trọng nhất mà công trình hướng đến là sự thay đổi trong ý thức của mỗi người dân.

Lãnh đạo phường Sài Gòn tặng hoa cho người dân khu phố 9. Ảnh: MINH HẢI

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ phường Gia Định, TPHCM cũng tổ chức hội nghị “Tháng nghe dân nói” với chủ đề: Tuổi trẻ Gia Định góp tiếng nói - Chung hành động - Lan tỏa giá trị tình nguyện - Xây dựng phường văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Các bạn trẻ phường Gia Định chia sẻ ý kiến tại hội nghị "Tháng nghe dân nói". Ảnh: MINH HẢI

Tại hội nghị, nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, sức khỏe người dân, sân chơi cho trẻ em, an ninh trật tự… đã được các bạn trẻ chia sẻ, gửi gắm đến lãnh đạo phường.

Cùng tham dự diễn đàn với các bạn trẻ, ông Tạ Thanh Khiêm, Phó chủ tịch HĐND phường Gia Định ghi nhận, lắng nghe những ý kiến đặt ra. Đồng thời, lãnh đạo phường cũng gợi mở một số nội dung, chương trình công tác mà bạn trẻ nên cần quan tâm tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đó là lĩnh vực chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

MINH HẢI