Sức sống cơ sở

Xã Long Hải ra quân diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết

SGGPO

Trước diễn biến gia tăng của dịch sốt xuất huyết, ngày 8-7, UBND xã Long Hải (TPHCM) họp triển khai các giải pháp phòng chống dịch và quyết định phát động chiến dịch diệt lăng quăng trên toàn địa bàn.

Tiến hành phun xịt thuốc diệt muỗi tại các ổ dịch. Ảnh: THÀNH HUY
Tiến hành phun xịt thuốc diệt muỗi tại các ổ dịch. Ảnh: THÀNH HUY

Theo ghi nhận của Trạm Y tế xã Long Hải, từ đầu năm đến nay, địa phương có 64 ca sốt xuất huyết, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng từ ngày 1 đến 7-7 có thêm 13 ca mắc mới. Toàn xã hiện có 23 ổ dịch, trong đó 20 ổ đã được xử lý, 3 ổ còn lại đang được giám sát chặt chẽ. Hai ấp Hải Điền và Phước Hưng là những địa bàn có số ca mắc và ổ dịch nhiều nhất.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, ngày 10-7 toàn xã sẽ đồng loạt ra quân diệt lăng quăng tại 27 ấp; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và các nền tảng mạng xã hội; kết hợp phát tờ rơi, treo băng rôn và truyền thông trực tiếp tại khu dân cư nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân.

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Triển khai phun xịt tại các ổ dịch. Ảnh: THÀNH HUY

Lãnh đạo UBND xã cũng yêu cầu Trạm Y tế tăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng, phát hiện sớm ca bệnh, kịp thời điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để dịch lan rộng. Đồng thời, các ban ngành, đoàn thể phối hợp vận động người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật chứa nước đọng để ngăn muỗi sinh sản, góp phần khống chế dịch sốt xuất huyết.

THÀNH HUY

Từ khóa

Long Hải sốt xuất huyết

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