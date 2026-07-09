Những con hẻm “4 không, 3 có”

Mô hình tuyến hẻm tự quản “4 không, 3 có” gắn với xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” đang tạo chuyển biến rõ nét tại nhiều khu dân cư ở phường Phú Định.

Hẻm xanh gắn kết tình làng nghĩa xóm

Hơn 6 giờ sáng, sau khi đi bộ tập thể dục về, bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt (ngụ hẻm 289 Bình Đông, phường Phú Định) cầm chổi quét khoảng sân trước nhà như thường lệ. Thấy hàng xóm đi du lịch chưa về, bà quét luôn phần lá rụng trước cửa nhà hàng xóm rồi tưới những chậu cây, chậu hoa dọc con hẻm.

Xung quanh, nhiều gia đình cũng mở cửa quét dọn, chăm cây xanh. Tại khu công viên nhỏ trong hẻm, vài người vừa tập thể dục, vừa trò chuyện bên những chiếc bàn đá dưới bóng cây.

Người dân hẻm 289/1C Bình Đông gắn bảng thực hiện mô hình tuyến hẻm tự quản “4 không, 3 có”

﻿ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Chỉ tay về khu công viên nhỏ, nơi vài người trong xóm đang tập thể dục dưới tán cây xanh, bà Nguyệt cho biết, ngày trước nơi đây là bãi đất trống, nhiều người cứ thế đổ rác, nuôi gà nên dần biến thành bãi rác nhỏ, rất mất vệ sinh. Khi địa phương vận động cải tạo khu đất thành công viên, người dân trong hẻm đều hưởng ứng.

Nhà thì góp công dọn rác, hốt xà bần, nhà khác góp sức trồng cây xanh, mang chậu hoa ra trang trí, kê thêm bàn đá. Nhờ sự đồng lòng của người dân, bãi đất nhếch nhác ngày nào đã trở thành không gian sinh hoạt chung sạch đẹp của cả khu phố.

“Ngày xưa con hẻm này cũng phức tạp lắm, có khi chậu cây mới mua về đặt trước cửa nhà, hôm sau đã biến mất, rồi tiếng ồn do hát karaoke cũng xảy ra thường xuyên, phiền phức lắm. Nhưng giờ thì nhà nhà có cây xanh phía trước, con hẻm sạch sẽ, yên tĩnh. Kết quả này là nhờ mọi người cùng ý thức tương trợ nhau, mỗi người thay đổi một chút qua từng ngày”, bà Nguyệt nói trong niềm vui.

Xây dựng ý thức trách nhiệm trong cộng đồng

Đưa chúng tôi tham quan một vòng các tuyến hẻm 289/1B Bình Đông, 289/1C Bình Đông với gần 300 hộ dân đang sinh sống, bà Nguyễn Thị Thảo Vy, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 11, phường Bình Đông, giới thiệu về những thay đổi trong con hẻm từ khi người dân nơi đây chung tay thực hiện mô hình xây dựng tuyến hẻm tự quản “4 không, 3 có”.

Dọc con hẻm là màu xanh của cây, nhiều sắc màu của hoa. Nhiều khu vực, camera an ninh cũng được trang bị để có thể giám sát người ra vào hẻm. Ngoài ra, ở mỗi gia đình đều có trang bị bình chữa cháy.

Theo bà Thảo Vy, mô hình “4 không, 3 có” không chỉ góp phần nâng cao ý thức của mỗi hộ gia đình trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy mà còn xây dựng tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Mỗi người đều chủ động giữ gìn vệ sinh trước cửa nhà, chăm sóc cây xanh, nhắc nhở nhau chấp hành các quy định và cùng tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong khu dân cư.

Bà Thảo Vy cho biết, thời gian đầu triển khai, việc vận động người dân tham gia mô hình có một vài khó khăn do nhiều người còn e ngại hoặc chưa thấy rõ hiệu quả. Tuy nhiên, khi diện mạo các tuyến hẻm dần thay đổi, môi trường sống sạch đẹp hơn, tình hình an ninh trật tự được cải thiện, người dân ngày càng tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia và cùng giám sát việc thực hiện.

Nhờ đó, mô hình được duy trì và từng bước lan tỏa. Đến nay, không chỉ tại hẻm 289 Bình Đông, mô hình “4 không, 3 có” còn được triển khai tại nhiều tuyến hẻm như: 18C Ngô Sĩ Liên, 19E Cây Sung, 25 Hoài Thanh, 65 Hoài Thanh…

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định cho biết, qua quá trình triển khai thực hiện, mô hình hẻm tự quản “4 không, 3 có” từng bước khẳng định hiệu quả rõ nét. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Riêng các hoạt động chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường trở thành hoạt động nền nếp trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang.

Mô hình “4 không, 3 có” được xây dựng ở phường Phú Định gồm có các nội dung: không hát karaoke bằng loa di động; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không để tội phạm ẩn náu hoạt động; không xả rác ra đường và kênh rạch; có camera giám sát an ninh trật tự; có trang bị bình chữa cháy tại nhà; có cây xanh trong khuôn viên nhà.

THÁI PHƯƠNG