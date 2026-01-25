Sức sống cơ sở

Phường Tân Bình ra mắt công trình “Tuyến hẻm 371 muôn sắc hoa”

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, sáng 25-1, khu phố 31, phường Tân Bình (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt công trình “Tuyến hẻm 371 muôn sắc hoa” tại hẻm 371 đường Trường Chinh.

Công trình được triển khai với việc trang trí dọc tuyến hẻm bằng nhiều chậu hoa đa sắc, bố trí hài hòa, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, tạo không gian xanh – sạch – đẹp.

Ra mắt công trình “Tuyến hẻm 371 muôn sắc hoa” tại hẻm 371 đường Trường Chinh

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt mỹ quan, “Tuyến hẻm 371 muôn sắc hoa” còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung tay góp sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 31 trong xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, hướng tới môi trường sống ngày càng chất lượng và bền vững.

Công trình mang đến niềm vui cho người dân tại khu phố 31

Công trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” do TPHCM phát động, đồng thời cụ thể hóa công trình “Tân Bình muôn sắc hoa” của phường, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư.

ĐÌNH DƯ

