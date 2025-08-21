Phường Tân Định hỗ trợ bé gái có hoàn cảnh đặc biệt vào lớp 1

Ngày 21-8, UBND phường Tân Định (quận 1, TPHCM) cho biết vừa hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh và nhập học cho bé gái sinh năm 2018 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cùng bà nội.

Lãnh đạo phường Tân Định trao giấy khai sinh, tặng học bổng cho bé T

Trước đó, do chưa được đăng ký khai sinh nên bé T. không đủ điều kiện nhập học lớp 1. Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp – Hộ tịch phối hợp Công an phường khẩn trương xác minh, xử lý hồ sơ và cấp giấy khai sinh chỉ trong 24 giờ.

Lãnh đạo phường trực tiếp trao giấy khai sinh tại nhà, đồng thời trao học bổng 1 triệu đồng, sách giáo khoa, tập vở, đồng phục và hỗ trợ một phần học phí để bé có điều kiện đến trường.

UBND phường Tân Định cũng đã liên hệ với trường tiểu học trên địa bàn, hoàn tất thủ tục nhập học cho bé T.

Phường Tân Định hỗ trợ thủ tục để bé T. nhập học

Lãnh đạo phường khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ những trường hợp trẻ em chưa có giấy khai sinh, bảo đảm mọi trẻ đều được thực hiện đầy đủ quyền lợi.

“Giấy khai sinh không chỉ là thủ tục hành chính, mà là quyền công dân ngay từ khi chào đời. Phường Tân Định sẽ luôn đồng hành, hành động nhanh chóng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đặc biệt là trẻ em”, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh.

NGÔ BÌNH