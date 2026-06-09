Phường Tân Hải trao học bổng cho 42 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi

Sáng 9-6, tại UBND phường Tân Hải (TPHCM), Hội Khuyến học phường tổ chức chương trình trao học bổng "Tiếp sức đến trường năm 2026" cho 42 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

Lãnh đạo xã Tân Hải trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi và khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc

Tại chương trình, Hội Khuyến học phường trao 42 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời, khen thưởng 15 giáo viên và học sinh đạt giải cấp thành phố năm học 2025 - 2026 (mức khen thưởng 500.000 đồng/người).

Mỗi phần quà là tình cảm, niềm tin, kỳ vọng của gia đình, nhà trường và địa phương dành cho các em

Tại chương trình, ông Dương Quang Tấn, Phó Chủ tịch UBND phường nhắn nhủ, mỗi phần quà là tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường và địa phương dành cho các em. Mong rằng các em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ước mơ và ý chí vươn lên.

Chương trình được sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm

Ông Dương Quang Tấn cũng đề nghị Hội Khuyến học phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường phối hợp với các khu phố, trường học, các tổ chức và cá nhân để chăm lo ngày một tốt hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng phong trào học tập suốt đời.

KHÁNH CHI