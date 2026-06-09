Sức sống cơ sở

Phường Tân Hải trao học bổng cho 42 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi

SGGPO

Sáng 9-6, tại UBND phường Tân Hải (TPHCM), Hội Khuyến học phường tổ chức chương trình trao học bổng "Tiếp sức đến trường năm 2026" cho 42 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

Lãnh đạo xã Tân Hải trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi và khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo xã Tân Hải trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi và khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc

Tại chương trình, Hội Khuyến học phường trao 42 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời, khen thưởng 15 giáo viên và học sinh đạt giải cấp thành phố năm học 2025 - 2026 (mức khen thưởng 500.000 đồng/người).

6.jpg
Mỗi phần quà là tình cảm, niềm tin, kỳ vọng của gia đình, nhà trường và địa phương dành cho các em

Tại chương trình, ông Dương Quang Tấn, Phó Chủ tịch UBND phường nhắn nhủ, mỗi phần quà là tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường và địa phương dành cho các em. Mong rằng các em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ước mơ và ý chí vươn lên.

5.jpg
Chương trình được sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm

Ông Dương Quang Tấn cũng đề nghị Hội Khuyến học phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường phối hợp với các khu phố, trường học, các tổ chức và cá nhân để chăm lo ngày một tốt hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng phong trào học tập suốt đời.

KHÁNH CHI

Từ khóa

TPHCM UBND phường Tân Hải Hội Khuyến học phường Tân Hải học bổng "Tiếp sức đến trường năm 2026" học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn