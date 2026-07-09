Sức sống cơ sở

Phường Tân Mỹ mở rộng “Tick xanh trách nhiệm” đến các trường công lập

SGGPO

Ngày 9-7, UBND phường Tân Mỹ (TPHCM) phối hợp với Sở Công thương TPHCM tiến hành khảo sát thực tế bữa ăn học đường áp dụng mô hình “Tick xanh trách nhiệm”, đồng thời tổ chức lễ công bố thí điểm mô hình này trên địa bàn phường.

Suất ăn cho học sinh được chuẩn bị chu đáo, dễ dàng quét mã vạch để truy xuất nguồn gốc
Suất ăn cho học sinh được chuẩn bị chu đáo, dễ dàng quét mã vạch để truy xuất nguồn gốc

Theo kế hoạch, từ đầu năm học mới, vào tháng 9-2026, phường Tân Mỹ (TPHCM) sẽ triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm” đến tất cả các trường công lập trên địa bàn, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường, mô hình này đã triển khai ở 2 Trường Mầm non Phú Mỹ và Trường Mầm non Tân Phú, bước đầu đạt kết quả tích cực. Trong thời gian áp dụng, phụ huynh có thể quét mã QR để tra cứu thực đơn, thành phần dinh dưỡng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, chủ yếu là với thịt heo, thịt gia cầm và trứng. Hệ thống cũng giúp chính quyền và nhà trường giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm.

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Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM (giữa) cùng các đại biểu khảo sát suất ăn trưa của học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" nhằm xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, giúp người dân nhận diện sản phẩm an toàn. Đến nay, chương trình đã thu hút khoảng 450 nhà cung cấp với hơn 5.000 sản phẩm tham gia, được quản lý bằng hệ thống công nghệ thông tin để kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng và công khai loại bỏ các đơn vị vi phạm.

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Phụ huynh có thể theo dõi thực đơn suất ăn trưa của một trường học

Phó Giám đốc Sở Công thương cũng chia sẻ, dù giai đoạn đầu có thể phát sinh thêm chi phí và thời gian, nhưng đây là bước đi cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn cung, bảo vệ sức khỏe học sinh. Dự kiến, mô hình sẽ được nhân rộng đến 168 xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố.

THI HỒNG

Từ khóa

phường Tân Mỹ (TPHCM) tick xanh trách nhiệm học đường Sở Công thương TPHCM

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