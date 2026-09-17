Phường Tân Hưng tổ chức thành công chương trình "Kết nối giao thương"

Sáng 17-9, Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức chương trình “Kết nối giao thương” với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: y tế, xây dựng, thương mại, dịch vụ và các ngành nghề có thế mạnh.

Ông Dương Công Thuyên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng tiếp đón các doanh nghiệp tham dự ký kết hợp tác. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Nguyễn Minh Thiện ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình của Hội Doanh nghiệp phường. Hiện địa phương có hơn 12.000 doanh nghiệp và hơn 9.000 hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy, thông qua sự kiện là dịp để cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và cùng phát triển.

Các doanh nhân trên địa bàn thành phố tham gia dự chương trình do Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng tổ chức. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại chương trình, hàng chục doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác, hướng đến việc khai thác thế mạnh của nhau, cùng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và hình thành các chuỗi liên kết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân cũng đăng ký hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội, khuyến học và chăm lo hộ nghèo trên địa bàn phường trong thời gian tới.

Các doanh nhân trên địa bàn tham gia dự chương trính do Hội Doanh nghiệp phường tổ chức. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG