Giải quyết thủ tục hành chính tận nhà

Thay vì chờ người dân đến trụ sở, một số phường, xã chủ động đưa việc giải quyết thủ tục hành chính đến gần dân hơn bằng nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực.

Hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế

Ở tuổi 93, ông Lâm Văn Hai (ấp Lồ Ồ, xã Nghĩa Thành) sức khỏe yếu sau một lần bị tai biến. Từ Tiền Giang (trước đây) chuyển về sống cùng con trai, ông cần chuyển chế độ trợ cấp hưu trí xã hội về nơi ở mới nhưng gặp khó khăn trong đi lại và nộp hồ sơ trực tuyến.

Biết tình hình sức khỏe của ông Hai, các thành viên “Tổ phản ứng nhanh” xã Nghĩa Thành mang máy tính xách tay, điện thoại, máy scan, máy in đến tận nhà, hỗ trợ ông kích hoạt VNeID mức độ 2, nộp hồ sơ trực tuyến và hoàn thiện các thủ tục liên quan. Sau đó, cán bộ xã tiếp tục theo dõi quá trình xử lý và trả kết quả tại nhà.

Ông Hai bày tỏ phấn khởi khi được cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ông không phải đi xa và nộp hồ sơ dễ dàng.

Tương tự, tại ấp Quảng Đông, xã Nghĩa Thành, ông Phạm Thành Minh (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Quít (77 tuổi) sống với nhau từ năm 1971, nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn do thất lạc một số giấy tờ. Khi hai ông bà có nhu cầu đăng ký kết hôn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Thành phối hợp các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, hướng dẫn và tiếp nhận thủ tục tại nhà. Sau khi hoàn tất, giấy chứng nhận kết hôn được cán bộ xã mang đến tận nhà trao cho hai ông bà.

Được thành lập từ tháng 8-2026, “Tổ phản ứng nhanh” xã Nghĩa Thành triển khai dịch vụ công trực tuyến lưu động, trực tiếp đến nhà hỗ trợ người cao tuổi đi lại khó khăn, người khuyết tật và người yếu thế thực hiện các thủ tục hành chính. Đến nay, “Tổ phản ứng nhanh” đã hỗ trợ 12 trường hợp hoàn tất hồ sơ trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính và nhận kết quả tại nhà.

Bà Nguyễn Thị Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, cho hay, mô hình trên giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. “Địa phương xác định lấy người dân làm trung tâm phục vụ, không để tuổi tác, sức khỏe hay hạn chế về công nghệ trở thành rào cản người dân thực hiện thủ tục hành chính”, bà Quyền chia sẻ.

Mô hình “Chứng thực sao y trong 1 giờ” tại phường Vũng Tàu tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: TRÚC GIANG

Làm thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn

Tại phường Vũng Tàu, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường triển khai mô hình “Chính quyền phục vụ tận nhà”, hỗ trợ chứng thực chữ ký tại nhà cho người có công, đối tượng an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, người hạn chế khả năng vận động và những trường hợp không thể đến trung tâm. Riêng trong tháng 8, trung tâm đã thực hiện 26 hồ sơ tại nhà, nâng tổng số hồ sơ được hỗ trợ tại nhà trong 8 tháng đầu năm 2026 lên 125 hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Hương (65 tuổi, khu phố 27, phường Vũng Tàu) là một trong những trường hợp được hỗ trợ chứng thực chữ ký tại nhà. Sau tai nạn khiến bản thân không thể đi lại, bà cần làm giấy ủy quyền cho người thân thực hiện thủ tục nhận tiền bảo trợ xã hội. Cán bộ tư pháp phường Vũng Tàu đã đến tận nhà giúp bà thực hiện thủ tục.

Ông Nguyễn Văn Bình, em trai bà Hương và là người được ủy quyền, cho rằng, việc cán bộ đến tận nhà giúp gia đình thuận tiện hơn, không phải đưa chị gái đến trụ sở. “Những người không thể đi lại như chị tôi rất khó tự đến cơ quan hành chính. Cán bộ đến tận nhà giúp gia đình giải quyết công việc nhanh chóng, chúng tôi rất phấn khởi”, ông Bình bày tỏ.

Cùng với hỗ trợ chứng thực chữ ký tại nhà, phường Vũng Tàu triển khai mô hình “Chứng thực sao y trong 1 giờ”. Trong 8 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã giải quyết 1.361 hồ sơ, trong đó có hồ sơ hoàn tất chỉ sau 15-30 phút.

Còn tại phường Long Hương, mô hình “Giờ tốc ký” được tổ chức vào chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ 15 giờ đến 16 giờ 30. Những hồ sơ đầy đủ, không cần xác minh thêm (như chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký) được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả ngay tại chỗ, tạo điều kiện để người dân làm thủ tục hành chính nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, thông tin, địa phương đang tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy sự thuận tiện của người dân làm yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính. “Mỗi hồ sơ gắn với quyền lợi thiết thực của người dân. Giải quyết hồ sơ nhanh, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân là trách nhiệm của cán bộ cơ sở”, bà Vân cho biết.

TRÚC GIANG