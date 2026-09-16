Mang trăng yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tối 16-9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” chăm lo trẻ mồ côi, khuyết tật tại các mái ấm và trong cộng đồng.

Tại chương trình, hơn 200 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật được hòa mình vào không khí lễ hội trăng rằm với chú Cuội, chị Hằng; xem các tiết mục văn nghệ do các tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM biểu diễn, xem ảo thuật, nhận quà từ chú hề…

Chương trình “Mùa trăng yêu thương” là hoạt động thường niên, do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi TPHCM tổ chức vào mỗi dịp trung thu. Hoạt động thể hiện truyền thống nhân ái, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân thành phố, qua đó tạo nên niềm tin và nghị lực cho các em trên con đường học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn chia sẻ, chương trình không chỉ trao những phần quà trung thu, mà trao niềm vui, sự sẻ chia đến trẻ hoàn cảnh khó khăn.

“Mỗi chiếc bánh, mỗi chiếc đèn, mỗi món quà được trao đi tuy giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng đều chứa đựng một thông điệp lớn: các cháu không đơn độc. Các cháu luôn được gia đình, cộng đồng và xã hội quan tâm, yêu thương, đồng hành”, ông Phạm Minh Tuấn nhắn gửi.

Các em thiếu nhi giao lưu văn nghệ cùng các nghệ sĩ

Giá trị lớn nhất của chương trình “Mùa trăng yêu thương” không chỉ nằm ở số lượng phần quà được trao tặng, mà còn ở việc kết nối những tấm lòng.

“Khi những điều tốt đẹp ấy được kết nối lại, chúng ta tạo nên một sức mạnh rất lớn - sức mạnh của tình người và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Phạm Minh Tuấn khẳng định.

Niềm vui của trẻ thiệt thòi tại chương trình

Năm nay, chương trình “Mùa trăng yêu thương” trao gần 400 phần quà gồm bánh trung thu, kẹo, lồng đèn cho trẻ em khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM.

Thiếu nhi tham gia chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” nhận quà bong bóng từ chú hề

Các em xem biểu diễn ảo thuật

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