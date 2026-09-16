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Phường Thuận An đầu tư hơn 331 tỷ đồng xây mới đường Hưng Định 15

SGGPO

Ngày 16-9, phường Thuận An (TPHCM) khởi công xây dựng mới đường Hưng Định 15. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công trình do UBND phường Thuận An làm chủ đầu tư, có chiều dài gần 1,5km, điểm đầu giao với Đại lộ Bình Dương, điểm cuối giáp đường Nhà Thờ Búng.

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Lãnh đạo phường Thuận An và đơn vị nhà thầu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: LÊ XUÂN

Theo thiết kế, toàn bộ tuyến đường được trải bê tông nhựa nóng, vỉa hè cũng được đầu tư đồng bộ với các hạng mục: lát gạch, hệ thống thoát nước, cây xanh, đèn chiếu sáng và biển báo giao thông...

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Thanh Quan cho biết, khi hoàn thành, công trình đường Hưng Định 15 sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của địa phương, nâng cao khả năng kết nối khu vực, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi hơn.

XUÂN TRUNG

Từ khóa

Thuận An đầu tư 331 tỷ đồng xây mới Hưng Định 15

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