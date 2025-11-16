Phường Tân Sơn Hòa (TPHCM): Sôi động ngày hội dành cho giáo viên và cán bộ nữ

Chiều 15 - 11, phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức “Ngày hội dành cho giáo viên và cán bộ nữ” chào mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ "Mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc" do phường Tân Sơn Hòa triển khai, nhằm mang đến cho người dân địa phương những hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực, toàn diện và bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc tặng quà cho các giáo viên, cán bộ trên địa bàn phường

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc, cho biết chủ đề năm nay “Tư vấn chăm sóc sức khỏe – Xây nền hạnh phúc – Lan tỏa yêu thương” hướng tới việc mỗi giáo viên, cán bộ nữ đều cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ cộng đồng.

Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, đây cũng là hoạt động mở đầu cho việc phường Tân Sơn Hòa chính thức khởi động Mô hình "Tư vấn, chăm sóc sức khỏe - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc", nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Chương trình hành động và các Đề án trọng tâm của phường.

Tại ngày hội, các giáo viên tham gia nhiều hoạt động phong phú như: không gian ẩm thực, khu vực khám - tư vấn sức khỏe da liễu, các hoạt động giao lưu cùng chuyên gia…

Đặc biệt, ngày hội còn triển khai hoạt động tuyên truyền chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số", hưởng ứng tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 2025 do Chi hội phụ nữ Công an phường Tân Sơn Hòa thực hiện.

Song song đó, ngày hội còn mang đến không gian giao lưu của dự án “Ngại hỏi nhưng muốn biết” với sự tham gia chia sẻ của các bác sĩ da liễu.

Chương trình góp phần trang bị kiến thức chăm sóc da và nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán bộ nữ về các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục (STI) một cách khoa học, cởi mở và dễ tiếp cận. Điểm nhấn của chương trình là phần thể dục đồng diễn, nơi Á hậu Quốc tế Hà Tâm Như trực tiếp hướng dẫn các bài tập hỗ trợ giữ dáng, thư giãn và tăng cường sức khỏe cho giáo viên, cán bộ nữ.

>> Một số hình ảnh tại ngày hội:

LÊ NGỌC