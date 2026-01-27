Phường Tân Sơn Nhất trao quà tết cho các đơn vị làm nhiệm vụ và hộ cận nghèo

Tại chương trình, UBND phường đã trao 173 phần quà tết đến lực lượng An ninh cơ sở, Dân quân thường trực và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác.
Đây là sự tri ân, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của các lực lượng, đồng thời động viên cán bộ, nhân viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
* Cùng ngày, UBND phường Tân Sơn Nhất phối hợp Quỹ Thiện Tâm (Công ty Cổ phần Vincom Retail) trao 40 phần quà tết, mỗi phần trị giá 600 ngàn đồng, cho các hộ cận nghèo trên địa bàn, góp phần giúp các gia đình đón tết đầm ấm, đủ đầy hơn.
Chương trình trao quà tết là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn