Quản lý chặt đất công, khơi thông nguồn lực hạ tầng

Chiều 26-1, Tổ công tác số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và khảo sát tình hình hoạt động, phát triển kinh tế xã hội phường Cát Lái.

Quang cảnh buổi giám sát

Báo cáo với tổ công tác, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Cát Lái Huỳnh Thị Ngọc Bích cho biết, sau sáp nhập, phường có 150 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, công an, quân sự phường được bố trí phù hợp, thuận lợi công tác.

Thông tin thêm, Chủ tịch UBND phường Cát Lái Võ Tấn Quan cho biết, năm 2025, thu ngân sách của phường đạt hơn 20 tỷ đồng (đạt gần 211,8% chỉ tiêu được giao).

Chủ tịch UBND phường Cát Lái Võ Tấn Quan báo cáo tại buổi giám sát

Trên địa bàn phường Cát Lái hiện có 172 vị trí nhà, đất công và 49 vị trí đất công trình công cộng trong các dự án. Hiện phường đã tiếp nhận quản lý 42 địa chỉ nhà, đất công.

Tuy nhiên, sau hơn nửa năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhân sự vẫn là khó khăn trong hoạt động của phường Cát Lái.

Bên cạnh đó, trụ sở các khu phố thiếu, có nhiều khu phố phải mượn nhà dân để sinh hoạt…

Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái Đỗ Anh Khang thông tin tại cuộc giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức phường Cát Lái trong việc duy trì nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu thời gian tới, phường Cát Lái tập trung triển khai các hoạt động với từng nhóm giải pháp cụ thể.

Theo đó, trong quản lý tài sản nhà đất công, với 172 vị trí nhà, đất công trên địa bàn, đồng chí yêu cầu phải thống kê, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm trái phép. Đồng chí cũng gợi ý địa phương cần chủ động đề xuất phương án khai thác đối với các vị trí đất đủ điều kiện để vừa giữ đất, vừa tạo nguồn thu tái đầu tư cho hạ tầng địa phương.

Về mô hình hoạt động, đồng chí Nguyễn Văn Thọ ủng hộ việc nghiên cứu thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại phường theo hướng tự cân đối, tự chủ. Theo đồng chí, đây sẽ là đơn vị nòng cốt để xử lý nhanh các vấn đề dân sinh như sửa chữa cầu đường, chống ngập nước.

Đồng chí lưu ý việc thành lập phải dựa trên số lượng đầu việc thực tế và khả năng của đơn vị, tránh tình trạng bộ máy cồng kềnh nhưng hoạt động không hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu kết luận

Một nội dung quan trọng được đồng chí Nguyễn Văn Thọ lưu ý là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, UBND phường phải bám sát hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử Thành phố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Trong đó, công tác chuẩn bị phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, từ việc rà soát địa điểm bỏ phiếu đến khâu tuyên truyền. Đồng thời, địa phương cần tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có, thực hiện tiết kiệm nhưng phải đảm bảo tính thẩm mỹ, trang trọng của ngày hội toàn dân.

Về mục tiêu an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM gợi mở phường xây dựng lộ trình cụ thể để xóa hết các hộ nghèo còn lại; nâng cao thu nhập cho người dân thông qua đào tạo nghề; tạo quỹ đất cho các thiết chế văn hóa, công viên phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

Đồng chí đề nghị tổ công tác tổng hợp kỹ các kiến nghị về kinh phí vận hành, đặc biệt là chi phí cho kho lưu trữ hồ sơ và định biên cán bộ, để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời có giải pháp hỗ trợ phường Cát Lái phát triển xứng tầm.

THU HƯỜNG