Khoảnh khắc lắng sâu tại lễ trao Huy hiệu Đảng

Sáng 27-1, tại hội trường phường Rạch Dừa (TPHCM), Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp, thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng của các đảng viên lão thành.

Khoảnh khắc lắng đọng nhất là khi đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Dừa, trân trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Thị Dung Ly, đảng viên Chi bộ khu phố 6. Với bàn tay run run, ánh mắt rưng rưng, đồng chí Dung Ly đón nhận phần thưởng cao quý, ghi dấu trọn vẹn hành trình dài son sắt theo Đảng, tận tụy phụng sự nhân dân.

Đồng chí Đào Thị Dung Ly xúc động khi được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Giây phút ấy khiến cả hội trường lặng đi. Những giọt nước mắt xúc động không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên trung, bền bỉ của một thế hệ đảng viên trưởng thành trong gian khó, luôn giữ trọn niềm tin với Đảng và con đường cách mạng đã chọn.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

Cùng được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng dịp này, đồng chí Trần Thị Thơm (Chi bộ khu phố 7) cho biết, nhiều năm qua bà tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh – sạch – đẹp; đồng thời kiên trì cùng chi bộ đến từng gia đình có người nghiện ma túy để động viên, thuyết phục đi cai nghiện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bình yên khu phố.

Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Dừa phát biểu tri ân các đảng viên tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của các đảng viên cao tuổi, mà còn là dịp giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Mỗi tấm Huy hiệu là biểu tượng sinh động của lòng trung thành, bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự nhân dân.

NGUYỄN NAM