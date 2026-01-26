TPHCM: Chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

Sở ATTP TPHCM đề nghị các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể, nhà hàng sử dụng nguyên liệu từ thủy hải sản nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc.

Ngày 26-1, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM ra văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Văn bản được ban hành trong bối cảnh từ đầu năm 2025 đến nay, TPHCM xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm làm nhiều người mắc và phải nhập viện điều trị. Gần đây, các vụ ngộ độc thực phẩm do Histamine có trong cá cũng được ghi nhận.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM trong một buổi giám sát tại chợ đầu mối

Do đó, Sở ATTP đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể...

Hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, không sử dụng sản phẩm từ thủy hải sản đã ôi, ươn, kém chất lượng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các bếp ăn tập thể, nhà hàng có sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ thủy hải sản; không để các cơ sở kinh doanh thủy hải sản ôi, ươn; phối hợp truy xuất đến cùng nguồn gốc nguyên liệu khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, Sở ATTP TPHCM cũng đề nghị UBND xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt, sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như heo rừng, nai rừng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không kinh doanh, buôn bán bất hợp pháp ở các khu vực tập trung đông người; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; không để tiếp diễn tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, đặc biệt là khu vực xung quanh các chợ truyền thống, chợ đầu mối, trường học, bệnh viện, nơi tập trung đông người...

GIAO LINH