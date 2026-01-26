Vi khuẩn Bacillus cereus liên quan việc thu hồi một lô sữa tại Anh

Nguy cơ nhiễm độc tố cereulide (do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra) khiến một lô sữa Aptamil Infant Formula 800g phải thu hồi tại thị trường Anh. Thực tế, vi khuẩn Bacillus cereus đã xuất hiện trong nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam.

Ngay sau khi nhận cảnh báo về sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g của Công ty Danone (Pháp) sản xuất, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra loại sữa này.

Tại thị trường Anh, lô sữa phải thu hồi là Aptamil First Infant Formula 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31-10-2026.

Bộ Y tế đề nghị rà soát sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g. Ảnh minh họa

Cục ATTP khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ, không sử dụng sản phẩm thuộc các lô bị cảnh báo; theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, chủ động liên hệ với đơn vị phân phối hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm liên quan.

Cơ quan này cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng trực tuyến nhằm ngăn chặn việc kinh doanh lô sữa nêu trên.

Thực tế, nguy cơ nhiễm độc tố cereulide cũng là nguyên nhân khiến Tập đoàn Nestlé thu hồi nhiều lô sữa công thức tại hàng chục quốc gia, hồi đầu tháng 1-2026. Cereulide là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra.

Tại Việt Nam, vi khuẩn Bacillus cereus là tác nhân gây ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm.

Minh họa hình thái vi khuẩn ﻿Bacillus cereus. Ảnh: Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia

Gần đây nhất, tháng 9-2025, 40 học sinh trường Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) phải nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói. Kết quả xét nghiệm phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố trong 1 mẫu thực phẩm và 1 mẫu bệnh phẩm.

Năm 2022, Viện Pasteur Nha Trang cũng xác định các vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và E. coli trong mẫu thức ăn, liên quan vụ hơn 600 học sinh bị ngộ độc.

Năm 2020, tại TP Đà Nẵng, hơn 200 người bị ngộ độc sau khi ăn đồ chay mua từ một cơ sở kinh doanh. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn E. coli, Staphylococcus aureus và Bacillus cereus.

Theo các chuyên gia của Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia, Bacillus cereus là một loại vi khuẩn nguy hiểm, sản sinh ra độc tố gây ngộ độc. Độc tố do Bacillus cereus sinh ra khiến nạn nhân tiêu chảy, nôn ói, phần lớn trường hợp có thể tự khỏi. Tuy vậy, Bacillus cereus vẫn là mối nguy hiểm trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Bacillus cereus tiết ra 2 loại độc tố chính gây tiêu chảy và gây nôn. Loại độc tố gây tiêu chảy được vi khuẩn giải phóng ở ruột non; triệu chứng thường xuất hiện từ 6 - 15 giờ sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn.

Loại độc tố gây nôn được vi khuẩn tiết ra trong thực phẩm, có nhiều ở thực phẩm giàu tinh bột như gạo, khoai tây, trái cây..., khiến nạn nhân buồn nôn và nôn ói, mệt mỏi trong khoảng 30 phút - 6 giờ sau ăn.

Các loại thực phẩm thường liên quan ngộ độc do Bacillus cereus gây ra gồm sản phẩm từ sữa, thịt, rau quả, hỗn hợp gia vị, đồ khô, ngũ cốc...

GIAO LINH