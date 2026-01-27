Phường Tân Phú trao Huy hiệu Đảng đến 9 đảng viên

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú Lê Thị Kim Hồng lần lượt trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ phường trong thời gian qua luôn có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của toàn thể đảng viên. “Huy hiệu Đảng được trao tặng hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân, gia đình các đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường”, đồng chí Lê Thị Kim Hồng nhấn mạnh.

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Phú có 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Phú Trần Thị Hồng Cúc trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Chủ tịch UBND phường Tân Phú Võ Trương Bình trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đồng chí Phạm Thị Huệ (Chi bộ khu phố 7) chia sẻ: “Được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đây là phần thưởng cao quý sẽ tiếp thêm động lực và cũng là lời nhắc nhở để bản thân tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, góp phần vào sự phát triển của địa phương, đất nước”

CẨM TUYẾT