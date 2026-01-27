Xã Hưng Long (TPHCM) công bố và trao thưởng hội thi sáng tác biểu trưng

Sau gần 2 tháng phát động, hội thi đã thu hút 95 mẫu tác phẩm của các hội viên Hội Mỹ thuật, Hội Kiến trúc sư, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và các tác giả chuyên, không chuyên trong và ngoài xã tham gia. Qua các vòng tuyển chọn, Ban Giám khảo đã chọn 3 tác phẩm đáp ứng tiêu chí cuộc thi để trao giải, trong đó 1 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải Nhất.

Biểu trưng của xã Hưng Long (TPHCM)

Theo kết quả công bố, tác phẩm của tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đoạt giải Nhất. Ban tổ chức đồng thời trao 2 giải khuyến khích cho tác giả Trần Giang Nam (phường Minh Phụng, TPHCM) và Nguyễn Văn Ngát (phường Bình Thới, TPHCM).

Tác phẩm của tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đoạt giải Nhất

Biểu trưng đoạt giải Nhất được xây dựng trên nhiều hình ảnh mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và định hướng phát triển của địa phương.

Xã Hưng Long tổ chức hội nghị công bố và trao thưởng Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) xã Hưng Long

Biểu trưng xã Hưng Long sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của địa phương, góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của xã trong giai đoạn mới.

THIÊN THANH