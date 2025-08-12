Phường Long Phước tận dụng nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 12-8, Đảng bộ phường Long Phước (TPHCM) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM chúc mừng và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Long Phước đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ tới, phường Long Phước tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và đồng bộ; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy của hệ thống chính trị phường.

Phường Long Phước cũng cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững của phường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Phước ra mắt đại hội

Tại đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Phước, gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Khoa làm Bí thư Đảng ủy phường Long Phước, nhiệm kỳ 2025-2030.

THU HƯỜNG