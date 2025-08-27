Phương Thanh khởi động chuỗi dự án nghệ thuật bảo vệ môi trường

Dự án ra mắt tối 26-8, tiếp tục khẳng định tâm huyết của nữ ca sĩ với các hoạt động cộng đồng, nâng cao nhận thức xã hội về gìn giữ cân bằng sinh thái. Đây cũng là tình cảm mà cô muốn gửi gắm, truyền đi thông điệp sẻ chia với mảnh đất miền Trung nơi đang tiếp tục oằn mình chống chọi với cơn bão số 5.

Mẹ thiên nhiên là ca khúc thuộc thể loại rock, với cách phối tăng dần đều, từ những lời xót xa trước cảnh hoang tàn đến cảm xúc cao trào đỉnh điểm, gửi gắm niềm tin về sự tái thiết. Nhạc phẩm được kết tinh từ những quan sát của nhạc sĩ Trần Thắng và Tăng Ngân Hà trước nỗi mất mát không thể đong đếm của đồng bào hàng năm trước thiên tai.

Phương Thanh cho biết thêm, cô không muốn Mẹ thiên nhiên chỉ dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc mà đang nỗ lực phát triển thành một chuỗi hoạt động cộng đồng. Ca sĩ Phương Thanh quyết định dùng âm nhạc và tiếng hát của mình để song hành trong các chuyến đi sắp tới, gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường, cũng như lan tỏa lối sống cân bằng, hòa hợp với thiên nhiên.

Phương Thanh trong một chuyến hỗ trợ bà con miền Trung sau mưa lũ

Trong tác phẩm mới "Mẹ thiên nhiên", Phương Thanh kết hợp Ngũ Cung Band

Phương Thanh còn hứa hẹn bùng nổ với hàng loạt dự án trong thời gian tới. Chuỗi dự án mang thông điệp bảo vệ môi trường với ca khúc mở màn Mẹ thiên nhiên là một trong số đó.

TIỂU TÂN