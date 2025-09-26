Phường Vũng Tàu, TPHCM: Doanh thu thương mại - dịch vụ - du lịch đạt gần 18.500 tỷ đồng

Chiều 26-9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (hội nghị mở rộng) nhằm sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các ngành dịch vụ - du lịch - thương mại của phường ước đạt 18.457 tỷ đồng, bằng 76,8% kế hoạch năm, trong đó, riêng 3 tháng từ khi đi vào hoạt động ước đạt 6.194 tỷ đồng. Tổng doanh thu ngành công nghiệp ước đạt 14.725 tỷ đồng, bằng 75,6% kế hoạch; doanh thu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 5.388 tỷ đồng, bằng 75,6% kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vũng Tàu lần thứ 2

Phường tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển xa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chủ ghe, tàu chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài (IUU).

Bên cạnh đó, phường phối hợp hiện kiểm tra hiện trạng trước khi cấp phép xây dựng 83 trường hợp; tiến hành kiểm tra 64 công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 14 công trình vi phạm. Công tác chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Các lực lượng chức năng phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc gìn giữ môi trường sống.

Đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, phát biểu tại hội nghị

Trên địa bàn phường Vũng Tàu hiện đang có 3 dự án lớn đang được triển khai gồm: dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân có mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng; dự án 2 tổ hợp căn hộ - khách sạn 5 sao quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng; với dự án Cảng tàu khách quốc tế, Sở Xây dựng đang tiến hành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Về cải cách hành chính, Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 5.873 hồ sơ (trong đó tiếp nhận trực tuyến là 3.762 hồ sơ; trực tiếp là 2.111 hồ sơ); giải quyết đúng và trước hạn 5.490 hồ sơ, đạt 93,47%; trong hạn đang giải quyết 363 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 6,2%.

Công trình điểm nhấn tháp Tam Thắng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, check-in

Trong 3 tháng cuối năm, phường tập trung lãnh đạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra trong năm 2025.

