Bán trú cho học sinh, vơi nỗi lo của phụ huynh

Sau sáp nhập địa giới hành chính, cùng với biến động lớn về công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhu cầu gửi trẻ học bán trú tăng cao. Thấy rõ nhu cầu này, phường Tam Thắng định hướng các trường công lập trên địa bàn tổ chức mô hình bán trú.

Từ những buổi trưa tạm bợ

5 giờ 30 phút sáng, hai chị em Nguyễn Vũ Minh Uyên (học sinh lớp 12D5, Trường THPT Trần Nguyên Hãn) và Nguyễn Vũ Minh Anh (học sinh lớp 9/6, Trường THCS Trần Phú) đã thức dậy chuẩn bị đến trường. Minh Uyên chở em đi học rồi mới đến trường mình cách đó hơn 1km.

Hơn một năm nay, sau sáp nhập, ba mẹ hai em đều công tác xa nhà. Mẹ làm việc tại trung tâm TPHCM, cách nhà khoảng 100km, thứ hai đi, thứ sáu về. Ba làm việc xã Long Sơn, cách nhà hơn 20km, sáng đi, tối về. Hai chị em tự đưa đón nhau đi học, tự lo ăn uống buổi trưa. Vì thế, vừa tan học, Minh Uyên vội vàng đến trường đón em. Nhiều hôm về đến nhà muộn, hai chị em phải ăn thức ăn để lại từ tối hôm trước hoặc mua đồ ăn nhanh.

“Mới đầu năm học, trên đường đi xe bị hỏng, hai chị em con đều đi học muộn”, nhắc lại chuyện này, Minh Anh rơm rớm nước mắt.

Trường THCS Trần Phú là trường THCS công lập đầu tiên ở phường Tam Thắng tổ chức bán trú cho học sinh. Ảnh: Khánh Chi

Cũng như hai chị em Minh Uyên, trước đây, mỗi buổi trưa, em Nguyễn Tiến Hải Dương (học sinh lớp 9/5, Trường THCS Trần Phú) thường tự đạp xe về nhà. Ba mẹ đi vắng, bữa trưa quen thuộc của Dương là mì gói cho nhanh gọn để quay lại trường kịp giờ học buổi chiều.

Còn Nguyễn Hoàng Yến Nhi (học sinh lớp 8/4, Trường THCS Trần Phú) mong có được giấc ngủ trưa tròn đầy. Nhà Nhi cách trường khoảng 6km. Trước đây, giữa hai buổi học, mẹ phải đón em về nhà rồi quay lại trường. Mỗi ngày, hai mẹ con phải di chuyển khoảng 24km.

Đến bữa cơm nóng và giấc ngủ trọn vẹn

Từ ngày 14-9, Trường THCS Trần Phú chính thức tổ chức bán trú cho học sinh. Đây là trường THCS công lập đầu tiên tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) triển khai mô hình này.

Chị Thu Hiền, mẹ của Nguyễn Vũ Minh Anh, chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều đi làm xa nhà, để hai đứa trẻ tự lo cho nhau. Vừa đi làm, chúng tôi vừa thấp thỏm không biết các con đi đường thế nào, ăn uống ra sao. Năm học này, các con được ăn trưa, nghỉ trưa ở trường, những phụ huynh đi làm xa như tôi bớt đi nỗi lo”.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức bán trú, Trường THCS Trần Phú đã cải tạo các phòng chức năng thành 6 phòng bán trú sạch sẽ, thoáng mát. Phòng nghỉ trưa được trang bị máy lạnh, giường tầng, quạt do nhà trường và địa phương tự vận động, phụ huynh không phải đóng góp. Bên cạnh đó, khu vực ăn bán trú của trường cũng được bố trí riêng biệt.

Trước khi triển khai, nhà trường khảo sát ý kiến 1.715 học sinh toàn trường. Khoảng 200 học sinh có nguyện vọng tham gia. Hiện tại, Trường THCS Trần Phú có thể đáp ứng tối đa 250 học sinh tham gia bán trú.

Cô Huỳnh Thị Bích Phượng, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, cho biết: “Đây là lần đầu nhà trường tổ chức bán trú nên mọi thứ đều mới mẻ, trong khi thời gian chuẩn bị chỉ khoảng nửa tháng. Lo cho các con một bữa ăn, một giấc ngủ giữa buổi không phải chuyện dễ dàng. Áp lực nhất là phải bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn trường học. Nhưng vì học sinh, vì nhu cầu thực tế của phụ huynh và sự động viên, hỗ trợ của địa phương, chúng tôi có thêm động lực để thực hiện”.

Theo cô Phượng, nếu nhà trường không tổ chức bán trú, nhiều học sinh phải tự tìm chỗ ăn trưa bên ngoài, thậm chí lang thang trong khoảng thời gian giữa hai buổi học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Còn nếu gửi con cho dịch vụ tư nhân, phụ huynh phải trả chi phí cao gấp 2-3 lần.

Trong ngày đầu tiên Trường THCS Trần Phú thực hiện bán trú, đại diện UBND phường Tam Thắng cùng nhiều phụ huynh đã có mặt để trực tiếp quan sát cách tổ chức và dùng bữa cùng học sinh.

Phụ huynh Võ Bội Ngọc hài lòng: “Dù thời gian gấp rút nhưng nhà trường đã tổ chức bán trú cho các con rất chu đáo. Suất ăn đầy đặn, nêm nếm vừa miệng”.

Em Phan Hoàng Dũng (học sinh lớp 8/6) kể: “Trước đây em thường tự đi ăn cơm tấm bên ngoài vào buổi trưa. Bây giờ được ăn ở trường cùng các bạn, món ăn nóng hổi, thay đổi theo ngày nên em rất thích”.

Theo ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng, việc tổ chức bán trú ở bậc THCS xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập địa giới hành chính. Ngoài ra, nhiều học sinh tuy nhà không quá xa trường nhưng cha mẹ đi làm xa, không thể thu xếp thời gian đưa đón con giữa buổi.

“Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của học sinh, giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện”, ông Kê khẳng định.

Để bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú, UBND phường Tam Thắng trực tiếp khảo sát, thẩm định năng lực và điều kiện vệ sinh của các đơn vị cung cấp suất ăn trước khi lựa chọn. Địa phương cam kết thường xuyên kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn khắc phục, nhắc nhở hoặc chấm dứt hợp đồng. Từ mô hình thí điểm tại Trường THCS Trần Phú, phường Tam Thắng sẽ mở rộng tới tất cả các trường THCS trên địa bàn.

KHÁNH CHI