Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 27-8: Siêu thị tăng tốc nguồn hàng phục vụ Quốc khánh 2-9; Gia Lai: Bắt đối tượng "ra tay" với bạn nhậu

SGGPO

Podcast bản tin tối 27-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới; Sơ duyệt A80: Người dân đến sớm “xí chỗ đẹp”, có cả nhà bạt tránh mưa; Siêu thị tăng tốc nguồn hàng phục vụ Quốc khánh 2-9; Dịp lễ 2-9: TPHCM có mưa dông trên diện rộng; Gia Lai: Bắt giữ đối tượng "ra tay" với bạn nhậu; Ngắm những không gian đẹp của “Việt Nam hạnh phúc”

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Sài Gòn Giải Phóng Online Tin tức thời sự Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Tin nóng 24h Tin tức an ninh hình sự Tin nóng TP.HCM Vụ án chấn động Thời sự trực tiếp Phóng sự điều tra Tin quân sự Việt Nam Sự kiện quốc tế nổi bật A80 xếp hàng xem sơ duyệt A80 TBT Tô Lâm quốc hội mưa thời tiết ngập lụt việt nam hạnh phúc quốc khánh 2-9 diễu binh diễu hành

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn