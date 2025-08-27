Podcast bản tin tối 27-8: Siêu thị tăng tốc nguồn hàng phục vụ Quốc khánh 2-9; Gia Lai: Bắt đối tượng "ra tay" với bạn nhậu

Podcast bản tin tối 27-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới; Sơ duyệt A80: Người dân đến sớm “xí chỗ đẹp”, có cả nhà bạt tránh mưa; Siêu thị tăng tốc nguồn hàng phục vụ Quốc khánh 2-9; Dịp lễ 2-9: TPHCM có mưa dông trên diện rộng; Gia Lai: Bắt giữ đối tượng "ra tay" với bạn nhậu; Ngắm những không gian đẹp của “Việt Nam hạnh phúc”