Podcast bản tin trưa 27-9: Hơn 10.000 thí sinh tham gia tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026 tại TPHCM

Podcast bản tin trưa 27-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 10 (Bualoi); Bão Bualoi di chuyển cực nhanh, sáng 29-9 có thể đổ bộ miền Trung; Nhiều địa phương ven biển miền Trung khẩn trương ứng phó bão số 10; Quân khu 4 nỗ lực giúp người dân ứng phó bão số 10; TPHCM: Hơn 10.000 thí sinh tham gia tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026; Tâm sự của người mẹ trẻ chịu cảnh ghép bàn tay vào chân, chờ ngày sinh con.