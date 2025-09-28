Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 28-9: Hàng loạt nhà dân ở Huế bị tốc mái vì lốc xoáy; Công an Đà Nẵng giải cứu thêm một nạn nhân bị bắt cóc online

Podcast bản tin trưa 28-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đêm nay 28-9, bão vào miền Trung; Lập ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh tâm bão số 10 đi qua; Nhiều tỉnh, thành miền Trung đang căng mình ứng phó bão số 10; Hàng loạt nhà dân ở Huế bị tốc mái vì lốc xoáy; Hai tàu cá TPHCM gặp nạn: 8 người thoát nạn, 3 người còn mất tích; Công an Đà Nẵng giải cứu thêm một nạn nhân bị bắt cóc online

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

