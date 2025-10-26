Podcast tin tối 26-10: Đà Nẵng chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi

Podcast tin tối 26-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bế mạc Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; Việt Nam hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình; Đà Nẵng chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi; Triều cường tại Vĩnh Long xuống chậm, nguy cơ ngập cục bộ vẫn còn; Nhiều tuyến tỉnh lộ ở Huế ngập sâu cục bộ gần 1m; Mất lái do mưa gió, người phụ nữ lao xe máy xuống vực; Tây Ninh: Bắt đối tượng cướp điện thoại của người tàn tật bán vé số.