Podcast tin tối 26-10: Đà Nẵng chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi

Podcast tin tối 26-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bế mạc Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; Việt Nam hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình; Đà Nẵng chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi; Triều cường tại Vĩnh Long xuống chậm, nguy cơ ngập cục bộ vẫn còn; Nhiều tuyến tỉnh lộ ở Huế ngập sâu cục bộ gần 1m; Mất lái do mưa gió, người phụ nữ lao xe máy xuống vực; Tây Ninh: Bắt đối tượng cướp điện thoại của người tàn tật bán vé số.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

thời tiết mưa mưa dông giao thông ngập sâu mưa lớn sạt lở tai nạn giao thông tử vong mất lái mưa to Vĩnh Long đỉnh triều triều cường Đà Nẵng không khí lạnh cảnh báo lũ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng Công ước Hà Nội Đại tướng Lương Tam Quang Bộ Ngoại giao Việt Nam Campuchia Thái Lan ký kết văn kiện hòa bình cướp điện thoại

