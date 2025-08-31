Quà Tết Độc lập vượt lũ đến tận bản vùng biên Quảng Trị

Tại xã Kim Phú, dù các bản Ón, Mò O Ồ Ồ, Yên Hợp của người Rục đang bị nước lũ cô lập, cán bộ xã vẫn vượt khó vào tận nơi phát quà
Ông Trần Xuân Tư, Trưởng bản Ón, xúc động cho biết: “Quà của Trung ương rất thiết thực. Với người Rục, đây là món quà lớn để mua gạo, muối, mì tôm dự trữ qua mùa lũ”.
Ở xã Thượng Trạch, ông Đinh Cu, người A Rem, chia sẻ: “Cán bộ xã về tận bản phát cho dân. Nói quà của Trung ương, ai cũng mừng. Ngày lễ lớn, người A Rem ở sâu trong núi cũng được nhận quà, ấm lòng lắm”.
Tại bản Lòm (xã Dân Hóa), dù nhiều ngầm bị lũ cuốn trôi, cán bộ xã cùng bộ đội biên phòng vẫn vượt hơn 50km đường rừng để trao quà cho bà con.
Ở xã Ba Lòng, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Ninh cho biết đến 18 giờ 30 ngày 30-8, xã đã phát xong quà cho toàn bộ 5.184 nhân khẩu. “Bà con rất phấn khởi”, ông nói.
Chiều 31-8, người dân xã Trường Sơn cũng tập trung nhận quà tại các điểm thông báo trước. Ông Nguyễn Văn Tráng chia sẻ: “Ai cũng phấn khởi vì quà đến tận tay từng cụ già, trẻ nhỏ, không sót một ai”.
Cùng ngày, UBND phường Đồng Sơn triển khai phát quà cho 31.830 nhân khẩu, phấn đấu hoàn thành trước 18 giờ để bà con kịp mừng Quốc khánh.
Trong mưa lũ, khoản hỗ trợ 100.000 đồng mỗi khẩu tuy không lớn, nhưng là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, là nguồn động viên để bà con thêm vững lòng trước mùa mưa bão. Sự có mặt tận thôn bản của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng càng thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.