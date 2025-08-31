Quà Tết Độc lập vượt lũ đến tận bản vùng biên Quảng Trị

Mặc dù mưa lũ còn chia cắt nhiều bản làng vùng biên Quảng Trị, nhưng quà Tết Độc lập của Trung ương vẫn được cán bộ, bộ đội mang đến tận tay từng hộ dân, mang lại niềm vui và sự ấm áp trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tại xã Kim Phú, dù các bản Ón, Mò O Ồ Ồ, Yên Hợp của người Rục đang bị nước lũ cô lập, cán bộ xã vẫn vượt khó vào tận nơi phát quà



Ông Trần Xuân Tư, Trưởng bản Ón, xúc động cho biết: “Quà của Trung ương rất thiết thực. Với người Rục, đây là món quà lớn để mua gạo, muối, mì tôm dự trữ qua mùa lũ”.

Quà Tết độc lập đến với bà con xã Trường Sơn khi lũ vẫn chia cắt. Clip: VĂN TRÁNG - MINH PHONG

Ở xã Thượng Trạch, ông Đinh Cu, người A Rem, chia sẻ: “Cán bộ xã về tận bản phát cho dân. Nói quà của Trung ương, ai cũng mừng. Ngày lễ lớn, người A Rem ở sâu trong núi cũng được nhận quà, ấm lòng lắm”.

Người dân vùng ven Đồng Hới, phường Đồng Sơn phấn khởi nhận quà Tết độc lập.

Tại bản Lòm (xã Dân Hóa), dù nhiều ngầm bị lũ cuốn trôi, cán bộ xã cùng bộ đội biên phòng vẫn vượt hơn 50km đường rừng để trao quà cho bà con.

Bộ đội biên phòng và cán bộ xã Thanh hướng dẫn người dân lãnh quà Tết độc lập

Ở xã Ba Lòng, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Ninh cho biết đến 18 giờ 30 ngày 30-8, xã đã phát xong quà cho toàn bộ 5.184 nhân khẩu. “Bà con rất phấn khởi”, ông nói.

Đồn biên phòng Cồn Roàng phát tiền quà cho bà con dân bản ăn Tết độc lập

Chiều 31-8, người dân xã Trường Sơn cũng tập trung nhận quà tại các điểm thông báo trước. Ông Nguyễn Văn Tráng chia sẻ: “Ai cũng phấn khởi vì quà đến tận tay từng cụ già, trẻ nhỏ, không sót một ai”.

Người dân xã Trường Sơn nhận quà chiều 31-8

Cùng ngày, UBND phường Đồng Sơn triển khai phát quà cho 31.830 nhân khẩu, phấn đấu hoàn thành trước 18 giờ để bà con kịp mừng Quốc khánh.

Trong mưa lũ, khoản hỗ trợ 100.000 đồng mỗi khẩu tuy không lớn, nhưng là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, là nguồn động viên để bà con thêm vững lòng trước mùa mưa bão. Sự có mặt tận thôn bản của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng càng thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

MINH PHONG