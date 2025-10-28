Xây dựng các mô hình hoạt động tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng của mặt trận

Với tinh thần sáng tạo, đội ngũ cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến, kinh nghiệm và cách làm hiệu quả, xây dựng các mô hình hoạt động tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng.

Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 28-10, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, sau sắp xếp, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 19 đầu mối trực thuộc gồm: 9 ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung; 3 đơn vị sự nghiệp; 7 ban tham mưu, giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội.

Hiện nay, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 1.131 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan. Với tinh thần sáng tạo, đội ngũ cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến, kinh nghiệm và cách làm hiệu quả, xây dựng các mô hình hoạt động tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự đại hội

5 năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia và có những đóng góp quan trọng vào các phong trào thi đua lớn của cả nước như phong trào “Cả nước chung tay Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Đặc biệt, trong những năm tháng gian khó do đại dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam đã kịp thời tham mưu, tổ chức nhiều chương trình vận động, huy động được trên 15.000 tỷ đồng phục vụ phòng, chống dịch và chăm lo cho nhân dân. Hàng triệu phần quà đại đoàn kết, hàng vạn mái nhà tình nghĩa đã được dựng lên từ tấm lòng sẻ chia của đồng bào cả nước - là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu xét duyệt, hiệp y và đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng 103 Huân chương bậc cao các loại, 235 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 52 Cờ thi đua cho 155 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng thưởng 19.616 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, 163 Cờ thi đua, 11.095 Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 53.929 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, các phong trào thi đua và nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Đại hội là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xứng đáng là trung tâm đoàn kết, cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

LÂM NGUYÊN