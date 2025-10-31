Xã hội

Di dời người dân khỏi khu vực ngập sâu trong đêm

Đêm 30-10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực ngập sâu ở ven sông Cà Ty (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Khoảng 21 giờ 10 phút, ngày 30-10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực ven sông Cà Ty (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) đã bị ngập sâu, có nơi nước dâng cao hơn một mét, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng khảo sát, đưa ra phương án cứu hộ trong đêm.jpg
Cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng khảo sát, đưa ra phương án cứu hộ trong đêm. Ảnh: LỮ ĐOÀN 681

Trước tình hình khẩn cấp, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân đã nhận lệnh cơ động, tổ chức 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 phương tiện đến địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương triển khai công tác cứu hộ, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người cao tuổi di dời ra khỏi vùng ngập sâu.jpg
Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người cao tuổi ra khỏi vùng ngập sâu. Ảnh: LỮ ĐOÀN 681
Các lực lượng hỗ trợ người trẻ nhỏ di dời ra khỏi vùng ngập sâu nguy hiểm.jpg
Các lực lượng hỗ trợ trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu nguy hiểm. Ảnh: LỮ ĐOÀN 681

Ngay trong đêm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 đã dầm mình trong mưa, lội nước sâu đến từng hộ gia đình để hỗ trợ di chuyển người già, phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn; đồng thời giúp bà con vận chuyển đồ đạc, vật nuôi, tài sản thiết yếu lên khu vực cao ráo. Lực lượng quân y của đơn vị cũng túc trực tại chỗ, sẵn sàng sơ cấp cứu và hỗ trợ y tế cho người dân khi cần thiết.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di dời tài sản.jpg
Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: LỮ ĐOÀN 681
Công tác cứu hộ được khẩn trương thực hiện trong đêm.jpg
z7172961379812_c7f48689d370f3c563f3d4b04614d5ce.jpg
Công tác cứu hộ được khẩn trương thực hiện trong đêm. Ảnh: LỮ ĐOÀN 681

Với tinh thần “Nhanh nhất – hiệu quả nhất – vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 đã thể hiện tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm cao, kịp thời giúp người dân vượt qua tình huống nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

MẠNH THẮNG

