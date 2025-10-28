Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 28-10, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31-10-1945 – 31-10-2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An và Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cương đến dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 cho biết, với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập, 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch nước Lương Cương cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước; cùng các tướng lĩnh, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Lương Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn giữ vững, phát huy cao độ truyền thống lịch sử oanh liệt, hào hùng của vùng đất “căn bản”, “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa châu thổ sông Hồng và của dân tộc Việt Nam; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết gắn bó, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lực lượng vũ trang Quân khu 3 tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gương mẫu thực hiện tốt các quy định về nêu gương, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nhất là đường lối quân sự, quốc phòng, đối ngoại và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nắm chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình; tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cương cùng các đại biểu và lãnh đạo Quân khu 3 tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cương nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu 3 cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân khu 3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân khu 3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân khu 3, vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

TRẦN BÌNH